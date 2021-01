Traffico Roma del 09-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 gennaio 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione Buonasera Tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo nessun impedimento sul raccordo e consolari la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Tor Cervara all’intersezione con via Raffaele Costi raccomandiamo le dovute attenzioni Attenzione anche a Monte Mario per un incidente avvenuto lungo viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione di Piazzale Clodio incidente anche sulla Ardeatina km 13 e 500 nell’estrema periferia Sud tra il divino amore l’abitato di Falcognana brevi code nelle due direzioni oggi e domani Lazio come il re d’Italia in zona arancione non sono consentiti gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi dalle 5 del mattino fino alle 22 mentre dalle 22 alle 5 della mattina Sono ...