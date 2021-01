Inter, da Vidal a Kolarov: maxi ingaggio, mini resa. Barella invece... (Di sabato 9 gennaio 2021) ...8 milioni per 20 presenze, 1 gol e 6,11 di media voto Gazzetta); Brozovic (3,5: 19 presenze, 1 gol, 5 assist e 5,9 di media), Handanovic (3,2: 30 gol subiti in 22 partite, 5 clean sheet, 5,96 di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) ...8 milioni per 20 presenze, 1 gol e 6,11 di media voto Gazzetta); Brozovic (3,5: 19 presenze, 1 gol, 5 assist e 5,9 di media), Handanovic (3,2: 30 gol subiti in 22 partite, 5 clean sheet, 5,96 di ...

