Giuseppe Giofrè | «Io | ballerino gispy tra Amici e Taylor Swift»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il sogno di una vita, quello che custodiva dentro di sé fin da bambino, Giuseppe Giofrè lo ha sfiorato nel 2019, quando è riuscito a conoscere Britney Spears per far parte della crew della sua ultima residency a Las Vegas. Scriviamo «sfiorato» perché il progetto è stato cancellato prima ancora di debuttare per cause non ancora del tutto chiare, lasciando in Giuseppe la gioia di aver ballato con la sua beniamina, ma l’amarezza di non averlo potuto fare sul palco, davanti al pubblico.