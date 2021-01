Arisa cambia look: incredibile decisione, mai vista così prima d’ora (Di sabato 9 gennaio 2021) Per il nuovo anno, Arisa ha cambiato nuovamente look: sapete come si è mostrata l’insegnate di Amici? Mai vista così prima d’ora. Diteci la verità: avete mai sentito il detto ‘anno nuovo, vita nuova’? Ebbene. Sembrerebbe che Arisa abbia deciso di prenderlo proprio alla lettera. A che cosa facciamo riferimento esattamente? Nulla di ‘grave’, senza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 gennaio 2021) Per il nuovo anno,hato nuovamente: sapete come si è mostrata l’insegnate di Amici? Mai. Diteci la verità: avete mai sentito il detto ‘anno nuovo, vita nuova’? Ebbene. Sembrerebbe cheabbia deciso di prenderlo proprio alla lettera. A che cosa facciamo riferimento esattamente? Nulla di ‘grave’, senza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Chiara_ro1713 : raga ma la voce di Arisa cambia troppo, con Kika parlava in un’altra maniera #Amici20 - moralunaticaaa : ma arisa ha mille voci, cambia continuamente, l'amo troppo #Amici20 - eyesbluelight : ma perché a volte Arisa cambia voce mentre parla ?? #amici20 - CristinaDiomedi : Ma raga solo a me Arisa sembra che cambia voce #Amici20 - zazoomblog : Arisa cambia look: ogni anno la cantante è una scoperta FOTO - #Arisa #cambia #look: #cantante -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa cambia Arisa cambia look: incredibile decisione, mai vista così prima d’ora SoloGossip.it Arisa cambia look: incredibile decisione, mai vista così prima d’ora

Per il nuovo anno, Arisa ha cambiato nuovamente look: sapete come si è mostrata l'insegnate di Amici? Mai vista così prima d'ora.

Anticipazioni Amici, sabato 9 gennaio: scontri, super ospite e due eliminazioni shock

Una puntata in cui accadrà di tutto, tra eliminazioni shock e super ospiti. E dalle anticipazioni fornite da Amici News, è chiaro che sarà davvero una puntata imperdibile. Anticipazioni Amici, sabato ...

Per il nuovo anno, Arisa ha cambiato nuovamente look: sapete come si è mostrata l'insegnate di Amici? Mai vista così prima d'ora.Una puntata in cui accadrà di tutto, tra eliminazioni shock e super ospiti. E dalle anticipazioni fornite da Amici News, è chiaro che sarà davvero una puntata imperdibile. Anticipazioni Amici, sabato ...