Usa, Pelosi: “Trump è instabile, non può avere i codici nucleari”. E il tycoon conferma: “Non andrò all’insediamento”. Biden e Pence: no ricorso al 25°emendamento (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joe Biden frena sul ricorso al 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald Trump, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne alla Casa Bianca. Il neopresidente non vuole infatti aumentare ulteriormente la tensione con l’avversario nell’ultima campagna elettorale che rischierebbe solo di spaccare nuovamente il Paese e radicalizzare il dibattito interno. Sulla stessa linea anche il vicepresidente Mike Pence che non ha intenzione, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni 2024, di inimicarsi una parte del Paese ancora vicina al magnate americano. Senza il suo consenso a entrare in carica, il ricorso al 25esimo emendamento verrebbe bloccato. Intanto Trump, riabilitato da Twitter dopo 12 ore di blocco dell’account, ribadisce che il prossimo 20 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joefrena sulal 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne alla Casa Bianca. Il neopresidente non vuole infatti aumentare ulteriormente la tensione con l’avversario nell’ultima campagna elettorale che rischierebbe solo di spaccare nuovamente il Paese e radicalizzare il dibattito interno. Sulla stessa linea anche il vicepresidente Mikeche non ha intenzione, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni 2024, di inimicarsi una parte del Paese ancora vicina al magnate americano. Senza il suo consenso a entrare in carica, ilal 25esimo emendamento verrebbe bloccato. Intanto, riabilitato da Twitter dopo 12 ore di blocco dell’account, ribadisce che il prossimo 20 ...

