UFFICIALE Ajax | preso Haller dal West Ham per 22 milioni

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sébastienè un nuovo giocatore dell’. Operazione a titolo definitivo per 22di euro. I dettagli dell’affare L’ha ufficializzato l’acquisto dalHam dell’attaccante Sébastien. Il giocatore arriva a titolo definitivo. Operazione da 22di euro con il giocatore che ha firmato un contratto sino al 2025 Search completed: #CestSébastien ? pic.twitter.com/UkW9DSCRgY — AFC(@AFC) January 8, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Il Genoa ha ufficializzato la notizia della rescissione del contratto con Lasse Schone: la decisione è arrivata per la volontà di entrambe le parti. 'Il Genoa Cfc comunica che, recepite le volontà del ...Ha vinto tutto in terra belga prima di approdare in Serie A. Ora Stefano Denswil torna nuovamente al Bruges, almeno fino al termine della stagione 2020/2021: ufficiale, infatti, il prestito da parte d ...