Tour de Ski 2021 oggi: orari, tv, programma, pettorali Mass Start Val di Fiemme (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo sci di fondo, terminata la seconda tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco, riparte oggi in Val di Fiemme: si gareggerà infatti nel Bel Paese fino a domenica 10 gennaio oggi è in programma la Mass Start tc: alle ore 13.15 la 15 km maschile, alle ore 15.35 la 10 km femminile. Tra gli azzurri non ripartirà Davide Graz, non inserito nell’odierna Startlist, mentre per quanto concerne la Svezia non sarà al via Linn Svahn, risultata positiva al Coronavirus dopo la compilazione delle liste di partenza. Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo sci di fondo, terminata la seconda tappa delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, in Italia, a Dobbiaco, ripartein Val di: si gareggerà infatti nel Bel Paese fino a domenica 10 gennaioè inlatc: alle ore 13.15 la 15 km maschile, alle ore 15.35 la 10 km femminile. Tra gli azzurri non ripartirà Davide Graz, non inserito nell’odiernalist, mentre per quanto concerne la Svezia non sarà al via Linn Svahn, risultata positiva al Coronavirus dopo la compilazione delle liste di partenza. Le gare delde Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi ...

marilenaseba15 : RT @TnDigit: 8-10 gennaio 2021: arriva il Tour de Ski in Val di Fiemme. Wifi, internet e banda larga per portare nel mondo questa anomala 1… - MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: TOUR DE SKI IN VAL DI FIEMME - DOMANI MASS START DA URLO! - - MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: TUTTO PRONTO IN VAL DI FIEMME: MASS START, SPRINT E FINAL CLIMB A CHIUDERE IL TOUR - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - La Val di Fiemme abbraccia il Tour de Ski; il direttore di gara Enzo Macor ci presenta la pista: 'Sarà durissima'… - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Il Tour de Ski verso il gran finale con Bolshunov e Diggins leader: da venerdì gare in Val di Fiemme #XCSki #nordicski #7Ge… -