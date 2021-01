«The Forever Purge», l'ultima «notte del giudizio» fa paura (ma meno della realtà) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche The Forever Purge sembra fastidiosamente legato all’attualità. Almeno, è l’impressione che deriva dalla prima immagine ufficiale del film, che è il capitolo conclusivo della saga nota in Italia come La notte del giudizio e da cui è stata tratta anche una delle migliori serie Amazon. The Forever Purge, in realtà, sarebbe dovuto uscire nell’estate 2020, ma a causa della pandemia l’uscita è stata posticipata, tanto che attualmente è stata fissata per il prossimo 9 luglio 2021 nelle sale statunitensi. Il giorno dopo l’assalto al Campidoglio, la Total Film ha pubblicato in esclusiva la locandina e la prima immagine della pellicola, scatti che inevitabilmente evocano fin troppo la stessa atmosfera ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche Thesembra fastidiosamente legato all’attualità. Al, è l’impressione che deriva dalla prima immagine ufficiale del film, che è il capitolo conclusivosaga nota in Italia come Ladele da cui è stata tratta anche una delle migliori serie Amazon. The, in, sarebbe dovuto uscire nell’estate 2020, ma a causapandemia l’uscita è stata posticipata, tanto che attualmente è stata fissata per il prossimo 9 luglio 2021 nelle sale statunitensi. Il giorno dopo l’assalto al Campidoglio, la Total Film ha pubblicato in esclusiva la locandina e la prima immaginepellicola, scatti che inevitabilmente evocano fin troppo la stessa atmosfera ...

