Teresa Bellanova | Il tempo è finito Non chiediamo postazioni in più | ma soluzioni

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Con Italia Viva nonin più,. Il: è il momento di dire che cosa si vuole fare”. Lo scrive su Facebook la ministra per le Politiche Agricole,. Poco prima, intervenendo a Ore14 su Rai2, aveva spiegato: “Noi non abbiamo chiesto posti in più o strapuntini ma di avere risposte sulle questioni e sui temi che abbiamo avanzato. Io per prima porto avanti battaglie da una vita: se ci sono risposte siamo disponibili a proseguire altrimenti si trovino i ‘responsabili’”. E ancora: “Sappiamo che c’è il tentativo di campagna acquisti in corso: purtroppo non gli sta andando bene al premier”.