Tennis | ATP Antalya 2021 | Matteo Berrettini comincia con una netta vittoria sul turco Kirkin

lorenzofares : Chi ben comincia...@MattBerrettini ???? è atteso da un 2021 molto, molto importante. Riparti, Matteo! ???? #tennis #ATP… - sportface2016 : #Tennis, esordio morbido per #Berrettini: #Kirkin sconfitto in meno di un'ora di gioco #AntalyaOpen - zazoomblog : Tennis ATP Delray Beach 2021: i risultati del 7 gennaio. Mager vince in rimonta avanti Monteiro e Querrey -… - valerio_berruti : Ecco il vero motivo del forfait di Federer agli Australian Open, spiega una fonte ufficiale - sportface2016 : #tennis #ATP #Antalya, oggi in tv la sfida #Berrettini-#Kirkin: ecco orario e come vederla -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Buona la prima per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha cominciato la sua stagione con il netto successo sul turco Ergi Kirkin, numero 446 del mondo, nel primo turno del torneo ATP di Antalya. L'a ...Spread the loveAsk any tennis fan why they love the sport and you better have plenty of time on your hands. Fans have been spoiled over the last couple of decades with some of the best tennis players ...