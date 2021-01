Paola Di Benedetto, compleanno in diretta: spegne le candeline con la Generazione futuro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Paola Di Benedetto festeggia. Oggi è il suo compleanno e i suoi fan (tantissimi) hanno inondato la direct di Instagram, dove vola con 1,7 milioni di follower. La Paola, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello Vip, si sta godendo l'avventura professione nella grande famiglia di RTL102.5 (dove è anche speaker anche di Radio Zeta, punto di riferimento della Generazione futuro). Ora per lei, che è amatissima dal pubblico, si tratta di un momento positivo dal punto di vista della popolarità. Un vero bagno di folla sui social con milioni di interazioni. Solo poche settimane fa, la Di Benedetto ha mostrato su Instagram due gattini scrivendo: “Sono diventata mamma”. Si tratta di Sirius Black e Molly. Anche la storia con Federico Rossi, del duo Benji e Fede, va alla grande. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021)Difesteggia. Oggi è il suoe i suoi fan (tantissimi) hanno inondato la direct di Instagram, dove vola con 1,7 milioni di follower. La, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello Vip, si sta godendo l'avventura professione nella grande famiglia di RTL102.5 (dove è anche speaker anche di Radio Zeta, punto di riferimento della). Ora per lei, che è amatissima dal pubblico, si tratta di un momento positivo dal punto di vista della popolarità. Un vero bagno di folla sui social con milioni di interazioni. Solo poche settimane fa, la Diha mostrato su Instagram due gattini scrivendo: “Sono diventata mamma”. Si tratta di Sirius Black e Molly. Anche la storia con Federico Rossi, del duo Benji e Fede, va alla grande. ...

Graditissima sorpresa per il pubblico di Uomini e donne: Sossio Aruta compie 50 anni e la sua compagna Ursula Bennardo gli fa una commovente sorpresa ...

Graditissima sorpresa per il pubblico di Uomini e donne: Sossio Aruta compie 50 anni e la sua compagna Ursula Bennardo gli fa una commovente sorpresa ...