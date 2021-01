Open Arms: Palermo, ecco le accuse della Procura a carico di Salvini/Adnkronos (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “Imputato per avere, nella sua qualità di ministro dell’Interno pro-tempore, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 107 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 e il 15 agosto 209”. eccolo, l’atto di accusa della Procura di Palermo all’ex vicepremier Matteo Salvini, che domani sarà all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la prima udienza preliminare nel procedimento che lo vede accusato fi sequestro aggravato di persona e omissioni di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. “In due paginette si legge l’accusa che il Procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Marzia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021), 8 gen. () – “Imputato per avere, nella sua qualità di ministro dell’Interno pro-tempore, abusando dei suoi poteri, privatolibertà personale 107 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 e il 15 agosto 209”.lo, l’atto di accusadiall’ex vicepremier Matteo, che domani sarà all’aula bunker del carcere Ucciardone diper la prima udienza preliminare nel procedimento che lo vede accusato fi sequestro aggravato di persona e omissioni di atti di ufficio per la vicenda. “In due paginette si legge l’accusa che iltore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Marzia ...

