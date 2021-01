"Non lo dica". La Panicucci stoppa Matteo Bassetti a Mattino 5: Covid, esplode la rabbia in diretta (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Non me lo dica!". Anche Federica Panicucci si sfoga. A Mattino 5 si parla di coronavirus e l'ospite, l'infettivologo Matteo Bassetti punta il dito contro le scelte del governo e dei governatori di non riaprire le scuole: "L'Italia è il paese europeo in cui negli ultimi mesi i ragazzi sono andati meno a scuola. Dobbiamo fare qualcosa per rimetterci al passo, altrimenti saremo perdenti". E qui la conduttrice regala la sua esperienza personale: "Lo so bene perché ho una ragazza adolescente a casa da ottobre… Non me lo dica!". Sotto accusa anche il comportamento di chi, come i partecipanti al party di capodanno illegale sul Garda, ha volontariamente infranto le norme contro il contagio. "Ci sono degli irresponsabili. Io non avrei fatto quello che hanno fatto queste persone! La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Non me lo!". Anche Federicasi sfoga. A5 si parla di coronavirus e l'ospite, l'infettivologopunta il dito contro le scelte del governo e dei governatori di non riaprire le scuole: "L'Italia è il paese europeo in cui negli ultimi mesi i ragazzi sono andati meno a scuola. Dobbiamo fare qualcosa per rimetterci al passo, altrimenti saremo perdenti". E qui la conduttrice regala la sua esperienza personale: "Lo so bene perché ho una ragazza adolescente a casa da ottobre… Non me lo!". Sotto accusa anche il comportamento di chi, come i partecipanti al party di capodanno illegale sul Garda, ha volontariamente infranto le norme contro il contagio. "Ci sono degli irresponsabili. Io non avrei fatto quello che hanno fatto queste persone! La ...

