“Non l’ho fatto per fare lo splendido” | l’ex campione dell’Eredità e il suo addio

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra tutti gli amanti e i tanti telespettatori del programma televisivo condotto da Flavio Insinna, in onda su Rai1, L’ Eredità, sta facendo discutere molto la decisione dell’ormai ex, Massimo Cannoletta, il quale avrebbe deciso di abbandonare il gioco. Massimo Cannoletta è diventato una vera e propria star sui social, basti pensare che conta un seguito di 76,4 follower sul canale social di Instagram. L’ ex, si è infatti aggiudicato, nel corso della sua permanenza al quiz di Rai1, 51 presenze per l’esattezza, un montepremi complessivo di 280.000 euro in gettoni d’oro. Finito al gioco finale della ghigliottina 33 volte, è riuscito a vincere 8 volte in tutto. Una vincita più che meritata, visto l’evidente bagaglio culturale che lo ha contraddistinto. Proprio per questo motivo sta facendo molto discutere la sua scelta di ...