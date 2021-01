LIVE Fognini-Vrbensky 5-4 | ATP Antalya in DIRETTA | l’azzurro al servizio per chiudere il primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Rovescio lungolinea devastante diche gioca una buona smorzata e chiude con una comoda volée. 30-30 Back molto lavorato diconche prova il dritto ad incrociare che finisce in corridoio. 15-30risponde profondissimo sul dritto delche sbaglia. 15-15al centro e dritto troppo profondo di. 15-0esterno vincente del. 5-4. Il ceco chiude abbastanza rapidamente il proprio turno al. 40-15al centro vincente del ceco che si affida a questo colpo per cercare di non avviare lo scambio. 30-15 Ace al centro di ...