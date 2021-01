Giochi di Tokyo: nessuna certezza sullo svolgimento (Di venerdì 8 gennaio 2021) A lanciare l’allarme il canadese Dick Pound membro del CIO I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (è rimasta la stessa nomenclatura per evitare di realizzare nuovi prodotti e perdere altro denaro) si faranno regolarmente ad agosto? Leggi anche: Roger Federer: “Il mio obiettivo sono i Giochi di Tokyo” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tokyo 2020 (@Tokyo2020) Nel mondo, nonostante l’arrivo dei vaccini, la situazione non è delle più radiose e anche in Giappone è stato alzato il livello d’allerta con atleti e staff delle varie squadre che non potranno entrare nel paese, proprio per ragioni di sicurezza, prima del 31 gennaio. A lanciare un nuovo allarme, dopo che in queste settimane il Premier Giapponese, Yoshihide Suga, ha cercato di rassicurare tutti è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) A lanciare l’allarme il canadese Dick Pound membro del CIO IOlimpici di2020 (è rimasta la stessa nomenclatura per evitare di realizzare nuovi prodotti e perdere altro denaro) si faranno regolarmente ad agosto? Leggi anche: Roger Federer: “Il mio obiettivo sono idi” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da2020 (@2020) Nel mondo, nonostante l’arrivo dei vaccini, la situazione non è delle più radiose e anche in Giappone è stato alzato il livello d’allerta con atleti e staff delle varie squadre che non potranno entrare nel paese, proprio per ragioni di sicurezza, prima del 31 gennaio. A lanciare un nuovo allarme, dopo che in queste settimane il Premier Giapponese, Yoshihide Suga, ha cercato di rassicurare tutti è ...

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (è rimasta la stessa nomenclatura per evitare di realizzare nuovi prodotti) si faranno regolarmente ad agosto?

