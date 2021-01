Gaia Bianchi: chi è la biondissima “Barbie” di TikTok (Di venerdì 8 gennaio 2021) Passare con successo dai social come Instagram e TikTok al debutto nel mondo della musica: è quello che ha fatto Gaia Bianchi. Ma chi è questa giovane TikToker? Chi è… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Passare con successo dai social come Instagram eal debutto nel mondo della musica: è quello che ha fatto. Ma chi è questa giovaneer? Chi è… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Bianchi Chi è Gaia Bianchi, la “barbie” italiana di TikTok che si lancia nel mondo della musica con “VVS” Music Fanpage Gaia Bianchi: chi è la biondissima “Barbie” di TikTok

Gaia Bianchi è una sedicenne di Novate Milanese diventata in breve tempo non solo una celebrity ma un creator di successo sulle piattaforme TikTok e Instagram, con i suoi contenuti spesso suggeriti ...

