Coronavirus, salgono a 620 le vittime. Aumento dei ricoveri e degli ingressi giornalieri in terapia intensiva (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il bollettino dell’8 gennaio I nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.533, in calo rispetto ai 18.020 di ieri. L’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala che nell’ultima giornata sono stati effettuati 140.267 tamponi, contro i 121.275 del giorno prima. Le vittime sono invece 620, ieri erano state 414, e il giorno prima ancora 548. Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi è 23.313, in Aumento rispetto al bilancio di 23.291 segnalato ieri. Invariato il dato sulle terapia intensive: 2.587. Gli ingressi del giorno sono 187, ieri 156. Mentre le persone in isolamento domiciliare sono 544.489. Il bilancio dei pazienti dimessi e/o guariti è salito a ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il bollettino dell’8 gennaio I nuovi contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.533, in calo rispetto ai 18.020 di ieri. L’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala che nell’ultima giornata sono stati effettuati 140.267 tamponi, contro i 121.275 del giorno prima. Lesono invece 620, ieri erano state 414, e il giorno prima ancora 548. Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi è 23.313, inrispetto al bilancio di 23.291 segnalato ieri. Invariato il dato sulleintensive: 2.587. Glidel giorno sono 187, ieri 156. Mentre le persone in isolamento domiciliare sono 544.489. Il bilancio dei pazienti dimessi e/o guariti è salito a ...

StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: #NewYork registra record di contagi Covid-19, in #California finiti i posti letto. Il 19% dei decessi mondiali di coro… - IlFriuli : Coronavirus, 633 nuovi contagi e 28 decessi in Fvg. I ricoveri nelle terapie intensive restano 64 mentre quelli neg… - qn_lanazione : Covid, Liguria 'gialla' ma salgono i casi. Appello di Bassetti: 'Fare presto sui vaccini' #8gennaio #covid #Liguria… - 24emilia : Coronavirus, sono 80 morti in Emilia. Oltre 2mila nuovi contagi su 15.348 tamponi, tasso di positività al 13,2%. Sa… - MPerardi : Sti fenomeni chiudono tutto e poi dicono che i contagi salgono. Peggio di loro soltanto quelli che ancora credono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono a 21 i positivi ad Albi: avviato lo screaning di massa Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo Nepal: coronavirus, 554 nuovi casi e sei decessi

Katmandu, 08 gen 17:17 - (Agenzia Nova) - Il Nepal ha registrato 554 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ... basati sulla reazione a catena della polimerasi e il totale è salito a 1.974.561.

Coronavirus Rimini: 234 casi, ricoveri in terapia intensiva salgono a 24. Sei decessi

A Rimini tre nuovi ricoveri in terapia intensiva che portano il totale a 24, il picco della seconda ondata pandemica, e 234 nuovi casi, con prevalenza ancora di sintomatici (134) sugli asintomatici (1 ...

Katmandu, 08 gen 17:17 - (Agenzia Nova) - Il Nepal ha registrato 554 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ... basati sulla reazione a catena della polimerasi e il totale è salito a 1.974.561.A Rimini tre nuovi ricoveri in terapia intensiva che portano il totale a 24, il picco della seconda ondata pandemica, e 234 nuovi casi, con prevalenza ancora di sintomatici (134) sugli asintomatici (1 ...