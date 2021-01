Attente Donne! Sta arrivando Dillermand | il supereroe superdotato

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In Danimarca sta spopolando un nuovo cartone animato per bambini. Non sarebbe una notizia eccezionale se non fosse che il protagonista, tale "", è l'uomo con il pene più lungo del mondo. Sì, avete compreso bene. Il nuovo eroe dei fumetti in epoca Covid, impegnato in performance inimmaginabili grazie ai suoi genitali inspiegabilmente enormi che usa in molteplici modi, ha sollevato un'ondata di consensi che sembra travolgere persino il movimento #Metoo danese, con la nuova celebrazione del membro maschile. Se è pur vero che all'epoca delle religioni pagane il fallo era il simbolo del membro virile in erezione, cui venivano dedicati riti e preghiere e per secoli è stato oggetto di potere, già gli antichi greci consideravano un pene piccolo segno di doti virtuose e un pene grande indice di lussuria irrazionale di cui erano dotate creature semiumane. Secondo ...