Asti, 13enne morto la notte di Capodanno: colpito da fucilata non da petardo (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Svolta nelle indagini per la morte di Roudin Seferovic, ragazzino 13enne che ha trovato la morte la notte di Capodanno colpito da un colpo di fucile da caccia, e non da un petardo come era stato comunicato nei giorni scorsi. Oggi i funerali al cimitero di Asti. Non un grosso petardo, ma un colpo di fucile da caccia. È stato il proiettile di un fucile da caccia calibro 12, e non un petardo come sembrava in un primo momento, a uccidere la notte di Capodanno ad Asti il 13enne Roudin Seferovic. E' quanto emerge dalle indagini dei carabinieri. L'esito dell'autopsia, disposta dalla procura di Asti, ha confermato la causa del decesso nella profonda emorragia all'addome ...

