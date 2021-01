A casa con marijuana Arresto

Leggi su udine20

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso della giornata di martedì 5 gennaio gli agenti della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile di Trieste hanno effettuato una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Trieste nei confronti di alcuni soggetti emersi nell’ambito di attività investigative a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Tra questi, un ragazzo classe 1981, commerciante, incensurato, dimorante a Trieste è stato trovato in possesso di stupefacenti e di una somma in contante. In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane termosaldato contenentedel peso di oltre 100 grammi; un barattolo custodito in altra stanza con dellasfusa per un peso prossimo ai 100 grammi; un fungo essiccato che si ritiene allucinogeno; un bilancino di ...