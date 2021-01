Variante covid, è già in 22 paesi. L’OMS: “Aumentata trasmissibilità. Si diffonde in tutte le fasce d’età” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa nella prima conferenza stampa del 2021, fa il punto sulla Variante covid che sta già avendo grande espansione, purtroppo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa nella prima conferenza stampa del 2021, fa il punto sullache sta già avendo grande espansione, purtroppo. L'articolo .

"Il coronavirus è cambiato nel tempo. Oggi abbiamo 22 paesi che hanno registrato la nuova variante, Sars CoV-2 Variant of Concern (Voc), e questo è un dato preoccupante perché è aumentata la trasmissi ...

