Telegram non vuole correggere una feature che mostra la geolocalizzazione esatta degli utenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) (foto: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Gli utenti di Telegram potrebbero rischiare di esporre le loro coordinate geografiche esatte, rendendole disponibile a cybercriminali e malintenzionati attraverso la funzionalità del portale di messaggistica che consente di trovare utenti nelle vicinanze con cui messaggiare. La vulnerabilità è stata individuata da Ahmed Hassan, un ricercatore di sicurezza indipendente, che l’ha segnalata privatamente agli sviluppatori di Telegram. Per tutta risposta, tuttavia, si è sentito dire che l’applicazione di messaggistica non ha nessuna intenzione di risolverla. Il problema ha a che fare con la funzionalità chiamata People Nearby. Disattivata per impostazione predefinita, questa funzione – se abilitata – permette agli utenti di mostrare la ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) (foto: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Glidipotrebbero rischiare di esporre le loro coordinate geografiche esatte, rendendole disponibile a cybercriminali e malintenzionati attraverso la funzionalità del portale di messaggistica che consente di trovarenelle vicinanze con cui messaggiare. La vulnerabilità è stata individuata da Ahmed Hassan, un ricercatore di sicurezza indipendente, che l’ha segnalata privatamente agli sviluppatori di. Per tutta risposta, tuttavia, si è sentito dire che l’applicazione di messaggistica non ha nessuna intenzione di risolverla. Il problema ha a che fare con la funzionalità chiamata People Nearby. Disattivata per impostazione predefinita, questa funzione – se abilitata – permette aglidire la ...

HXRYSTLS : @PadreSpio0 me lo potesti inviare? su telegram io non ho mai saputo come fare - PadreSpio0 : @HXRYSTLS uso un link su telegram, però è da settimane che non va più ???? - MonicaHoranTMPS : @aly223 Sameer odio tantissimo whatsapp a partire dal fatto che non può memorizzare i media solo sui server ma deve… - Anansi05885103 : @maselliandrea @nomefilosofico @perchetendenza Lo farei se non fossi costretto per mantenere i contatti con la gent… - gventinove : @Ilrelon Non credo accadrà. Chiamate, videochiamate, video passano per whatsapp. Figurati se viene meno questa cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram non Telegram non vuole correggere una feature che mostra la geolocalizzazione esatta degli utenti Wired.it Telegram non vuole correggere una feature che mostra la geolocalizzazione esatta degli utenti

Una funzione dell'app espone la posizione geografica precisa delle persone che la utilizzano: basta falsificare la posizione geografica per triangolare il proprio interlocutore. Ma Telegram non lo rep ...

Tor Bella Monaca: gli studenti del liceo ‘Amaldi’ scrivono al ministro Azzolina: “Vogliamo rimanere in dad, è più sicura”

“Dal prossimo 11 gennaio restiamo tutti a casa con la didattica a distanza, ci sentiamo più sicuri, le alternative proposte non sono plausibili, uscire da scuola alle 15 implica non avere più tempo pe ...

Una funzione dell'app espone la posizione geografica precisa delle persone che la utilizzano: basta falsificare la posizione geografica per triangolare il proprio interlocutore. Ma Telegram non lo rep ...“Dal prossimo 11 gennaio restiamo tutti a casa con la didattica a distanza, ci sentiamo più sicuri, le alternative proposte non sono plausibili, uscire da scuola alle 15 implica non avere più tempo pe ...