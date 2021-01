Polizia Stradale, bilancio 2020: con divieti Covid -32% incidenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Il bilancio del 2020 dell’attivita’ operativa della Polizia Stradale di Roma e’ stato influenzato dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, che ha, inevitabilmente, modificato i flussi di mobilita’ dei cittadini sulle strade e autostrade. Da un lato il fenomeno infortunistico ha fatto registrare un abbattimento dei valori quale conseguenza naturale dei divieti progressivamente imposti anche alla mobilita’ di persone e veicoli. Dall’altro, in concomitanza con la vigenza dei citati divieti, sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi speciali, ripresi nel mese di giugno 2020, mentre le pattuglie della Polizia Stradale sono state impiegate per concorrere alle attivita’ disposte dalle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Ildeldell’attivita’ operativa delladi Roma e’ stato influenzato dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da-19, che ha, inevitabilmente, modificato i flussi di mobilita’ dei cittadini sulle strade e autostrade. Da un lato il fenomeno infortunistico ha fatto registrare un abbattimento dei valori quale conseguenza naturale deiprogressivamente imposti anche alla mobilita’ di persone e veicoli. Dall’altro, in concomitanza con la vigenza dei citati, sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi speciali, ripresi nel mese di giugno, mentre le pattuglie dellasono state impiegate per concorrere alle attivita’ disposte dalle ...

