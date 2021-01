Il nuovo singolo di Zayn Malik è Vibez: tutte le indiscrezioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un teaser annuncia il nuovo singolo di Zayn Malik, già disponibile in pre-order in alcuni Paesi. L’ex One Direction ha pubblicato un video con una piccola anteprima musicale accompagnata dalla scritta “tomorrow”, “domani”, e ha letteralmente fatto impazzire i fan. L’artista di Icarus Falls non si è ancora unito alla grande schiera di colleghi che hanno inaugurato il 2021 con nuova musica. All’improvviso è spuntato quel teaser con una sequenza di note che accompagnano le immagini di un sipario in procinto di alzarsi ma che termina prima di svelare ciò che si nasconde sul palcoscenico. Secondo i fan internazionali il nuovo singolo di Zayn Malik si chiama Vibez ed è pure spuntata l’immagine che dovrebbe essere l’artwork del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un teaser annuncia ildi, già disponibile in pre-order in alcuni Paesi. L’ex One Direction ha pubblicato un video con una piccola anteprima musicale accompagnata dalla scritta “tomorrow”, “domani”, e ha letteralmente fatto impazzire i fan. L’artista di Icarus Falls non si è ancora unito alla grande schiera di colleghi che hanno inaugurato il 2021 con nuova musica. All’improvviso è spuntato quel teaser con una sequenza di note che accompagnano le immagini di un sipario in procinto di alzarsi ma che termina prima di svelare ciò che si nasconde sul palcoscenico. Secondo i fan internazionali ildisi chiamaed è pure spuntata l’immagine che dovrebbe essere l’artwork del ...

