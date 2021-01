Con la One UI 3.0, Samsung non permette più di nascondere il notch (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con la One UI 3.0 basata su Android 11, Samsung ha rimosso la funzione che permetteva di nascondere il notch/foro della fotocamera anteriore. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con la One UI 3.0 basata su Android 11,ha rimosso la funzione cheva diil/foro della fotocamera anteriore. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Con la One UI 3.0, Samsung non permette più di nascondere il notch - svkrhub : @Saetta_McQueen @FormulaHumor @sacco89 Con quelli della One (in entrambe le versioni) tutti i cavi Micro-B che ho u… - svkrhub : @sacco89 @Saetta_McQueen Il kit di batterie ricaricabili per il pad della Xbox miglior acquisto che ai possa fare,… - OffSidePage_ : RT @gamerpro_eu: Per festeggiare l'anno nuovo abbiamo organizzato una ONE NIGHT CUP in modalità PRO CLUB che si svolgerà il 10/01/2021, con… - FattiMarziali : Demetrious Johnson affronterà il prossimo 24 Febbraio il campione dei pesi mosca Adriano Moraes per il titolo di On… -

Ultime Notizie dalla rete : Con One Dove vedere Roma-Inter in tv e streaming Goal.com Con la One UI 3.0, Samsung non permette più di nascondere il notch

Con la One UI 3.0 basata su Android 11, Samsung ha rimosso la funzione che permetteva di nascondere il notch/foro della fotocamera anteriore.

Hitman 3 si mostra con il trailer gameplay VR

Nuovo trailer di gameplay in VR di Hitman 3, il terzo capitolo della saga di IO Interactive che segue le vicende dell'Agente 47.

Con la One UI 3.0 basata su Android 11, Samsung ha rimosso la funzione che permetteva di nascondere il notch/foro della fotocamera anteriore.Nuovo trailer di gameplay in VR di Hitman 3, il terzo capitolo della saga di IO Interactive che segue le vicende dell'Agente 47.