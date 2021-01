Come le Ong si preparano al 2021

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tornano in mare, rinnovate e potenziate grazie a generosi finanziamenti, le navi che trasportano i migranti in Italia. Intanto, le inchieste per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei confronti delle organizzazioni finiscono quasi sempre in nulla. Due nuove navi da schierare nelper portare ancora più migranti in Italia. Il ritorno nel Mediterraneo della discussa Moas, la Ong fondata dall'italo americana Regina Catrambone e suo marito Christopher. E l'«impunità» che le organizzazioni non governative stanno conquistando in Italia. Nel cantiere tedesco di Brema si starebbe lavorando in gran segreto all'ammiraglia italiana, la Mare Jonio 2, della flotta delle Ong impegnata nel Mediterraneo. Una nave norvegese di 72 metri di lunghezza con una stazza di 1.850 tonnellate, che fino a oggi è stata utilizzata per l'assistenza alle piattaforme petrolifere. Nel ...