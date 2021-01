Bitcoin, nuovo record: superati i 37 mila dollari (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua la corsa del Bitcoin, che per la prima volta nella storia ha superato quota 37 mila dollari, ed è in rialzo del 28% nell’ultima settimana. La più popolare delle criptovalute potrebbe accrescere il suo valore fino a 146.000 dollari nel lungo termine, secondo una previsione di JPMorgan, la quale afferma che il Bitcoin compete ormai con l’oro nella stessa classe di asset. L’equiparazione Bitcoin-oro non sarà comunque immediata. La capitalizzazione di mercato del Bitcoin, calcolata moltiplicando il prezzo per il numero totale di monete in circolazione, è attualmente di oltre 575 miliardi di dollari. Secondo JPMorgan, dovrebbe salire di 4,6 volte per eguagliare i 2,7 trilioni di dollari di investimenti in oro del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua la corsa del, che per la prima volta nella storia ha superato quota 37, ed è in rialzo del 28% nell’ultima settimana. La più popolare delle criptovalute potrebbe accrescere il suo valore fino a 146.000nel lungo termine, secondo una previsione di JPMorgan, la quale afferma che ilcompete ormai con l’oro nella stessa classe di asset. L’equiparazione-oro non sarà comunque immediata. La capitalizzazione di mercato del, calcolata moltiplicando il prezzo per il numero totale di monete in circolazione, è attualmente di oltre 575 miliardi di. Secondo JPMorgan, dovrebbe salire di 4,6 volte per eguagliare i 2,7 trilioni didi investimenti in oro del ...

