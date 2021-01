Almanacco del 07-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)del giorno è giovedì 7 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Raimondo di penafort l’ha lasciato bene Roger il nome Raimondo origine Longobarda significa protetto dal consiglio ma anche perspicacia difensore sono nati oggi Giuliano Ferrara Nicolas Cage Cristian e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi buon compleanno Ilaria Gianni e Sofia Tantissimi auguri Chissà come sta la nostra Sofia da una vita che non abbia più notizie e chissà veramente passato tanto tempo Buona giornata Sofia Speriamo speriamo tu stia bene allora facciamo il nostro viaggio nel tempo dai 7 gennaio 1600Eh ci credo che lei osserva per la prima volta quattro satelliti maggiori di Giove Io Europa Ganimede e Callisto oggi definiti galileiani 7 gennaio 1990 viene chiusa al pubblico la torre di Pisa oggi Grazie lavori di consolidamento la pendenza del ...