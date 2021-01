Veretout dedica la vittoria a De Sancits: «Riprenditi in fretta» – FOTO (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Jordan Veretout parla della gara vinta contro il Crotone e non dimentica un pensiero a Morgan De Sanctis dopo il grave infortunio – FOTO Jordan Veretout è stato il solito giocatore essenziale e fondamentale per la Roma anche nella gara contro il Crotone. Il centrocampista francese ha avuto un pensiero pe De Sanctis a fine gara. Sui suoi social, Veretout ha scritto: «Questa è per te Morgan! Riprenditi in fretta, ti aspettiamo». Queste le sue parole dopo il grave incidente e l’operazione per De Sanctis. Questa è per te Morgan! Riprenditi in fretta, ti aspettiamo ?? ? ??? @OfficialASRoma #CrotoneRoma #SerieA #asroma #DeSanctis pic.twitter.com/THYshpMZz3 — Jordan Veretout (@JordanVeretout) January 6, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Jordanparla della gara vinta contro il Crotone e non dimentica un pensiero a Morgan De Sanctis dopo il grave infortunio –Jordanè stato il solito giocatore essenziale e fondamentale per la Roma anche nella gara contro il Crotone. Il centrocampista francese ha avuto un pensiero pe De Sanctis a fine gara. Sui suoi social,ha scritto: «Questa è per te Morgan!in, ti aspettiamo». Queste le sue parole dopo il grave incidente e l’operazione per De Sanctis. Questa è per te Morgan!in, ti aspettiamo ?? ? ??? @OfficialASRoma #CrotoneRoma #SerieA #asroma #DeSanctis pic.twitter.com/THYshpMZz3 — Jordan(@Jordan) January 6, 2021 Leggi su ...

