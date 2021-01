Teramo, gli occhi della serie A su due gioiellini di Iachini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In casa Teramo, in questi primi giorni di mercato, si ha l’impressione che le maggiori manovre saranno quelle in uscita. Sul finire dello scorso anno il presidente Franco Iachini ha fatto il punto della situazione, sottolineando le grandi difficoltà economiche legate al Covid, ma non solo. Iachini si è detto molto contento della sua squadra e di quanto fatto finora dai suoi ragazzi e da mister Paci. In conclusione alla sua lunga dichiarazione, diffusa attraverso i canali ufficiali della squadra, non ha escluso di farsi da parte nel caso in cui ci fossero altri imprenditori pronti ad acquisire le sue quote societarie. Uno scenario che si conosceva già, ma che fa pensare a un mercato concentrato più sulle uscite che sulle entrate. Alcuni giocatori sono sul piede di partenza perché ormai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In casa, in questi primi giorni di mercato, si ha l’impressione che le maggiori manovre saranno quelle in uscita. Sul finire dello scorso anno il presidente Francoha fatto il puntosituazione, sottolineando le grandi difficoltà economiche legate al Covid, ma non solo.si è detto molto contentosua squadra e di quanto fatto finora dai suoi ragazzi e da mister Paci. In conclusione alla sua lunga dichiarazione, diffusa attraverso i canali ufficialisquadra, non ha escluso di farsi da parte nel caso in cui ci fossero altri imprenditori pronti ad acquisire le sue quote societarie. Uno scenario che si conosceva già, ma che fa pensare a un mercato concentrato più sulle uscite che sulle entrate. Alcuni giocatori sono sul piede di partenza perché ormai ...

maratam5 : Quante storie così troppe e bisognerebbe creare aiuti concreti. Chiudere gli esercizi non è una soluzione. Poteva a… - NunzioMarrazzo : Avellino. Gli irpini tornano ad allenarsi in vista del match con il Teramo ???????? #Calcio #Avellino #Teramo… - incontradonne : Per favore solo ragazzi sopra i 25anni, e solo in zona Teramo. Detesto gli inconcludenti, il mio compagno non sa ch… - ekuonews : Teramo, gli auguri del Sindaco D'Alberto per il nuovo anno - NotizieAbruzzo : Capodanno 2021 a Teramo, gli auguri del sindaco D’Alberto -

Ultime Notizie dalla rete : Teramo gli Teramo, gli occhi della serie A su due gioiellini di Iachini Metropolitan Magazine Serie C, le ufficialità di oggi: Monopoli, dal Catanzaro arriva Riggio

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..

Coronavirus: 1686 le vaccinazioni anti Covid 19 in Abruzzo al 5 gennaio

PESCARA – Sono 1686 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite nella giornata di ieri nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state ino ...

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..PESCARA – Sono 1686 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite nella giornata di ieri nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state ino ...