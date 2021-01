Sonia Lorenzini vuota il sacco: Natalia Paragoni non avrebbe diffidato solo il GF Vip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sonia Lorenzini, a Casa Chi, ha rivelato che Natalia Paragoni non avrebbe diffidato soltanto la produzione del Grande Fratello Vip, ma anche alcuni concorrenti che hanno lanciato il gossip del presunto tradimento ad Andrea Zelletta. Sonia Lorenzini è entrata nella casa più spiata d’Italia, anche se è durata meno del previsto, non solo per scuotere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 gennaio 2021), a Casa Chi, ha rivelato chenonsoltanto la produzione del Grande Fratello Vip, ma anche alcuni concorrenti che hanno lanciato il gossip del presunto tradimento ad Andrea Zelletta.è entrata nella casa più spiata d’Italia, anche se è durata meno del previsto, nonper scuotere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

