Pantaloni in ecopelle | must have dell’inverno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ormai stanno diventando un, parliamo proprio deiin. Dalle passerelle, ai brand più low cost, sono diventati un capo irrinunciabile per l’inverno perchè sono comodi, chic e sopratutto versatili. Scopriamo insieme i modelli che non possono davvero mancare nel tuo guardaroba. 1- Iinmodello largo Per uno stile casual e decisamente comodo, il modello a palazzo è davvero perfetto per coprire anche qualche rotondità sulle cosce. Stretto in vita e largo sul resto della figura, lo si può indossare sia con il tacco che con delle comode sneakers. Modelloinlargo – credit: amazon 2- Il più classico modello skinny Decisamente il più classico dei ...