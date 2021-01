Milan | cachet stellare per Ibra a Sanremo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ nota da giorni ormai l’ufficialità della partecipazione di Zlatanhimovic al Festival diin qualità di ospite fisso. Quello che non era noto era cosa spingesse l’attaccante svedese a partecipare alle serate, ma è presto detto: unda capogiro. La parcella corrisposta aammonterebbe a circa 50 mila euro a serata. Nessun intralcio, in ogni caso, alla sua presenza con la maglia rossonera: “In merito all’annunciata presenza di Zlatanhimovic al Festival di, ACcomunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con ACe conferma chehimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre ...