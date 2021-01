Maroni dopo il ricovero: 'E' stata dura ma ora tutto sotto controllo' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta 'E' stata dura ma ora è tutto sotto controllo'. Lo ha assicurato Roberto Maroni, dopo essere uscito martedì dall'ospedale di Circolo di Varese dove era stato ricoverato a seguito di un malore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta 'E'ma ora è'. Lo ha assicurato Robertoessere uscito martedì dall'ospedale di Circolo di Varese dove era stato ricoverato a seguito di un malore ...

