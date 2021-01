LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah vince ancora, ma Peterhansel lo tallona. Colpo di Barreda tra le moto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 QUAD – L’argentino Manuel Andújar (7240 TEAM) si è aggiudicato la prova in questa quarta tappa della Dakar 2021. Il sudamericano ha preceduto di 1’08” il connazionale Nicolas Cavigliasso (Drago On Rally Team) e di 3’52” il francese Alexandre Giroud (Team Giroud). Con questi risultati, Cavigliasso guida la graduatoria generale con 9? di margine su Alexandre Giroud e 7’33” sul cileno Enrico. 12.39 AUTO – Il francese Stéphane Peterhansel (Mini) resta al vertice della graduatoria overall con cinque minuti e nove secondi di gap su Nasser Al-Attiyah (Toyota), primo nella tappa odierna per la terza volta consecutiva. Difficoltà per Carlos Sainz (Mini), atteso al traguardo dopo una nuova giornata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 QUAD – L’argentino Manuel Andújar (7240 TEAM) si è aggiudicato la prova in questadella. Il sudamericano ha preceduto di 1’08” il connazionale Nicolas Cavigliasso (Drago On Rally Team) e di 3’52” il francese Alexandre Giroud (Team Giroud). Con questi risultati, Cavigliasso guida la graduatoria generale con 9? di margine su Alexandre Giroud e 7’33” sul cileno Enrico. 12.39 AUTO – Il francese Stéphane(Mini) resta al vertice della graduatoria overall con cinque minuti e nove secondi di gap su Nasser Al-(Toyota), primo nellaodierna per la terza volta consecutiva. Difficoltà per Carlos Sainz (Mini), atteso al traguardo dopo una nuova giornata ...

