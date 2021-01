Il rapper Dr. Dre in ospedale, il messaggio dell’amico LeBron James: «Prego per te fratello mio» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) LeBron James prega per Dottor Dre. Il Re dell’Hip Hop Americano, secondo quanto riferito, ha avuto un aneurisma cerebrale martedì scorso. Il cestista dei Los Angeles Lakers prima di giocare la partita con i Memphis Grizzlies ha rivolto un pensiero sui social per il suo amico musicista ricoverato in gravi condizioni. >> Chi è Ryan Gosling: vita privata e carriera dell’attore canadese Dottor Dre ricoverato Dottor Dre è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un’ aneurisma cerebrale in California. Si ritiene che il genio della musica, sia stato portato d’urgenza in un ospedale di Los Angeles, ma si dice che ora sia “stabile e lucido”. Il rapper, 55 anni, sarebbe stato portato d’urgenza al Cedars Sinai Medical Center di LA, dopo aver sofferto di un aneurisma martedì, prima di essere ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021)prega per Dottor Dre. Il Re dell’Hip Hop Americano, secondo quanto riferito, ha avuto un aneurisma cerebrale martedì scorso. Il cestista dei Los Angeles Lakers prima di giocare la partita con i Memphis Grizzlies ha rivolto un pensiero sui social per il suo amico musicista ricoverato in gravi condizioni. >> Chi è Ryan Gosling: vita privata e carriera dell’attore canadese Dottor Dre ricoverato Dottor Dre è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un’ aneurisma cerebrale in California. Si ritiene che il genio della musica, sia stato portato d’urgenza in undi Los Angeles, ma si dice che ora sia “stabile e lucido”. Il, 55 anni, sarebbe stato portato d’urgenza al Cedars Sinai Medical Center di LA, dopo aver sofferto di un aneurisma martedì, prima di essere ...

