Bayer Leverkusen-Werder Brema: formazioni e in tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bayer Leverkusen-Werder Brema, match della quindicesima giornata di Bundesliga, si giocherà sabato 9 gennaio 2021 alle ore 15 alla Baya Arena di Leverkusen. Come arrivano le due squadre? Le Aspirine vogliono rifarsi dalle due sconfitte consecutive che le hanno relegato al terzo posto a cinque punti dal Bayern Monaco capolista. Le due battute d’arresto, però, non scalfiscono un rendimento al di sopra delle aspettative. Gli ospiti, invece, dovranno lottare per la salvezza anche quest’anno. Attualmente hanno 14 punti e solo quattro di vantaggio sul terz’ultimo posto. Nell’ultimo turno sono stati sconfitti dall’Union Berlino per 2-0. Bayer Leverkusen-Werder Brema: le probabili formazioni Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021), match della quindicesima giornata di Bundesliga, si giocherà sabato 9 gennaio 2021 alle ore 15 alla Baya Arena di. Come arrivano le due squadre? Le Aspirine vogliono rifarsi dalle due sconfitte consecutive che le hanno relegato al terzo posto a cinque punti daln Monaco capolista. Le due battute d’arresto, però, non scalfiscono un rendimento al di sopra delle aspettative. Gli ospiti, invece, dovranno lottare per la salvezza anche quest’anno. Attualmente hanno 14 punti e solo quattro di vantaggio sul terz’ultimo posto. Nell’ultimo turno sono stati sconfitti dall’Union Berlino per 2-0.: le probabiliIl ...

