Alto Adige, col drone sulla Val d'Ultimo coperta dalla neve: le immagini sono suggestive – Video (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Alto Adige sta registrando, come quasi tutto l'arco alpino, un inverno particolarmente ricco di precipitazione. Il risultato è un paesaggio innevato come non si vedeva da anni, come testimoniano le riprese fatte da un drone in volo sulla Val d'Ultimo. Gli impianti di risalita sono ancora fermi. La fanno perciò da padrona lo scialpinismo, le ciaspole e lo sci di fondo.

