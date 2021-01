We Can Be Heroes 2: Robert Rodriguez sta sviluppando il sequel (Di martedì 5 gennaio 2021) Netflix ha dato il via allo sviluppo di We Can Be Heroes 2 e Robert Rodriguez si occuperà della sceneggiatura, della regia e della produzione. We Can Be Heroes 2 sembra aver ottenuto il via libera da parte di Netflix e il sequel sarebbe già in fase di sviluppo. Il progetto avrebbe ottenuto l'approvazione grazie agli ottimi dati relativi alle visualizzazioni ottenuti sulla piattaforma di streaming. Robert Rodriguez sarà nuovamente coinvolto come sceneggiatore, produttore e regista del secondo capitolo della storia di We Can Be Heroes, film già visto in oltre 44 milioni di case secondo le statistiche rivelate da Netflix. Attualmente è ancora troppo presto per sapere quando il lungometraggio entrerà in fase di produzione. Il filmmaker, nel mese di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021) Netflix ha dato il via allo sviluppo di We Can Be2 esi occuperà della sceneggiatura, della regia e della produzione. We Can Be2 sembra aver ottenuto il via libera da parte di Netflix e ilsarebbe già in fase di sviluppo. Il progetto avrebbe ottenuto l'approvazione grazie agli ottimi dati relativi alle visualizzazioni ottenuti sulla piattaforma di streaming.sarà nuovamente coinvolto come sceneggiatore, produttore e regista del secondo capitolo della storia di We Can Be, film già visto in oltre 44 milioni di case secondo le statistiche rivelate da Netflix. Attualmente è ancora troppo presto per sapere quando il lungometraggio entrerà in fase di produzione. Il filmmaker, nel mese di ...

Advertising

UniMoviesBlog : #Netflix svilupperà un sequel di #WeCanBeHeroes - SimonaCroisette : RT @Il_Nerdastro: We Can Be Heroes... Again! Forte dei 44 Milioni di abbonati che hanno visto il film di #RobertRodriguez, ecco che #Netfli… - Il_Nerdastro : We Can Be Heroes... Again! Forte dei 44 Milioni di abbonati che hanno visto il film di #RobertRodriguez, ecco che… - badtasteit : We Can Be Heroes, #RobertRodriguez pubblica un video con gli stunt della piccola Vivien Lyra Blair - bewareofj4ke : kinda embarassing ma we can be heroes mi sta piacendo davvero -