Un incidente decisamente hot tra Carlo Conti ed Elisa Isoardi “Evita di piegarti…”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo l’esperienza con Ballando con le Stelle dove era in coppia con il ballerino Raimondo Todaro,è attualmente senza occupazione, o almeno è senza un programma da condurre. Nuova trasmissione? Dopo aver preso il posto di Antonella Clerici nel suo storico La prova del Cuoco infattiera stata praticamente messa alla porta dai vertici Rai che avevano chiuso il programma affermando che non avesse più nulla da dire, salvo poi affidarne uno simile alla Clerici cioè E’ sempre mezzogiorno. All’epoca si mormorava che ci fosse un pò di maretta tra le due donne, con lache affermava: “Io la ritengo un’importante maestra” e Antonellina che rispondeva: “Quando fai una cosa per tanti anni, quando la fanno gli altri ti sembra strano … è giusto che...

JeanOra_19 : 7 anni circa di apparecchio per essere precisi. Avevo denti storti e mascella e mandibola non chiudevano correttame… -

Ultime Notizie dalla rete : incidente decisamente

L'Unione Sarda

La squadra del quattro volte vincitore del Tour ha annullato il primo ritiro in Israele e darà il via alla stagione in Spagna.Gandiaga è deceduto in un incidente stradale nella zona di Markina-Xemei. Così l’attaccante dell’Athletic, Ibai Gomez, su Twitter: «Riposa in pace Aitor Gandiaga. Un grande abbraccio alla famiglia, ag ...