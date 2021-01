Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Pirri emergenza covid in primo piano il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla presentazione all’ Istituto Spallanzani dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano anti covid Italia in grado in maniera assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacità di generare tecnologia biomedica sofisticata puntiamo a sviluppare 100 milioni di dosi per hanno il vaccino è stabile ad una temperatura tra i 2 Ei 8 gradi sottolinea la presidente dell’azienda sviluppatrice mi fai col direttore scientifico dello Spallanzani diGiuseppe Ippolito Abbiamo 100 persone 45 sono state vaccinate Con dosi diverse tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza il vaccino non ha avuto alcun ...