Trigliceridi pericolosi per il cuore anche a bassi livelli

(Di martedì 5 gennaio 2021)per ilnon elevati. Lo dimostra TG-real, studio italiano su 158mila persone Lievi innalzamenti dei, già a partire dai 150 milligrammi per decilitro (mg/dl), aumentano il rischio di sviluppare eventi aterosclerotici e mortalità per tutte le cause,in una popolazione a lieve-moderato rischio cardiovascolare. Sono questi i… L'articolo Corriere Nazionale.

