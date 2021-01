Tim | Wind e Vodafone | offerte mobile internet e minuti a giugno 2020

Advertising

puerroman : RT @DrMCecconi: Oggi problemi con TIM e internet. Io che ho fatto il vaccino, nessun problema. PS ho Wind - DrMCecconi : Oggi problemi con TIM e internet. Io che ho fatto il vaccino, nessun problema. PS ho Wind - ccookiemoon : @ann4nas sono andata oggi in tim e wind tre e purtroppo mi chiedevano il conto corrente :( - ccookiemoon : @ann4nas si wind qua fa cagare, comunque non posso fare tim/vodafone perché a quanto pare fanno per forza l’addebit… - GiovanniLongar2 : Cazzo Wind tre nn prende. Passo a tim -

Ultime Notizie dalla rete : Tim Wind

TIM avvia la partnership con Comau per sviluppare soluzioni innovative per le imprese manifatturiere sfruttando le potenzialità del 5G e dell’IA ...A seguire Bari (89 Mbps in download e 32 Mbps in upload), Firenze (83 Mbps in download e 31 Mbps in upload) e Verona (74 Mbps in download e 31 Mbps in upload). I dati aggiornati sul sito Misura Intern ...