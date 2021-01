The Roast of Italy: Francesco De Carlo torna stasera su Comedy Central (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella terza puntata in onda stasera alle 22.00 su Comedy Central, Francesco De Carlo con la sua comicità riuscirà a conquistare tre anziane vedove? The Roast of Italy, il nuovo programma observational di Francesco De Carlo, prosegue il viaggio attraverso le passioni, gli usi e la cultura italiana con una nuova puntata stasera su Comedy Central alle 22.00 (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV). Una lettura ironica dei protagonisti e delle storie del nostro paese restituita con leggerezza e voglia di rovesciare le regole. In questo nuovo appuntamento De Carlo cercherà di conquistare un'inaspettata fetta di pubblico femminile: le signore anziane! Come si fa a piacere ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella terza puntata in ondaalle 22.00 suDecon la sua comicità riuscirà a conquistare tre anziane vedove? Theof, il nuovo programma observational diDe, prosegue il viaggio attraverso le passioni, gli usi e la cultura italiana con una nuova puntatasualle 22.00 (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV). Una lettura ironica dei protagonisti e delle storie del nostro paese restituita con leggerezza e voglia di rovesciare le regole. In questo nuovo appuntamento Decercherà di conquistare un'inaspettata fetta di pubblico femminile: le signore anziane! Come si fa a piacere ...

