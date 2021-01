Southampton-Liverpool, Hasenhüttl scoppia in lacrime: in ginocchio davanti a Klopp [VIDEO] (Di martedì 5 gennaio 2021) Una vera e propria impresa quella del Southampton nella sfida di Premier League contro il Liverpool, 1-0 il risultato finale grazie ad un gol di Danny Ings. Campionato altalenante per la squadra di Klopp che ha dovuto fare i conti con qualche passo falso a sorpresa ma continua ad essere una seria candidata alla vittoria. Al fischio finale l’allenatore dei Saints Hasenhüttl è scoppiato in lacrime e si è inginocchiato davanti al suo idolo Jurgen Klopp, poi un pianto liberatorio. Un episodio da brividi che ha colpito molto i tifosi delle due squadre. La situazione in Premier League Il campionato in Premier League è sempre più bello. Il Liverpool continua a guidare la classifica con 33 punti, gli stessi del Manchester United che però ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 gennaio 2021) Una vera e propria impresa quella delnella sfida di Premier League contro il, 1-0 il risultato finale grazie ad un gol di Danny Ings. Campionato altalenante per la squadra diche ha dovuto fare i conti con qualche passo falso a sorpresa ma continua ad essere una seria candidata alla vittoria. Al fischio finale l’allenatore dei Saintsto ine si è inginocchiatoal suo idolo Jurgen, poi un pianto liberatorio. Un episodio da brividi che ha colpito molto i tifosi delle due squadre. La situazione in Premier League Il campionato in Premier League è sempre più bello. Ilcontinua a guidare la classifica con 33 punti, gli stessi del Manchester United che però ha ...

SkySport : ???? RALPH HASENHÜTTL scoppia in lacrime ?? ? Incredibile reazione del manager austriaco dei Saints che batte per la 1… - repubblica : Premier: il Liverpool cade a Southampton, il tecnico Hasenhuttl piange per la gioia - Eurosport_IT : Ralph Hasenhüttl stasera ha battuto il Liverpool e il suo Southampton è sesto in classifica, a -4 dalla vetta! All… - fabiobird1 : @CucchiRiccardo che bello lo sport quando Davide può battere Golia.Immagini che brutto sarebbe stato se, per esempi… - CalcioWeb : Il gesto al termine di #SouthamptonLiverpool ha commosso -