Scuola | Bonafede | ' lasciarla in pace | in Cdm confronto per trovare sintesi'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Propongo di lasciare in pace almeno la Scuola, anche perché al riguardo non c'è alcun particolare retroscena: all'interno del Consiglio dei Ministri è normale che ci siano diverse opinioni su cui bisogna trovare una sintesi. Oggi invece, nel pastone quotidiano dei temi utilizzati per alimentare la polemica interna alla maggioranza, viene tirata in ballo proprio la riapertura delle scuole, slittata dal 7 al 11 gennaio su richiesta di alcune regioni". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia e capo delegazione del M5S al governo Alfonso Bonafede, dopo il Cdm di ieri e l'acceso dibattito sulla Scuola. "Da lunedì prossimo, in base ai dati attuali, grazie al lavoro del governo e, soprattutto, della Ministra Lucia Azzolina e dei prefetti, le scuole ...

Ormai Matteo Renzi si fa le domande da solo. Consapevole che pochi credono che faccia sul serio nel suo frontale con Giuseppe Conte , ha messo ...

Martedì 5 gennaio, a pochissimi giorni dalla ripresa scolastica, ancora non c'è la data di riapertura delle scuole: è tutti contro tutti.

