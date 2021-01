Sassuolo Genoa, i convocati di De Zerbi: torna Marlon, out Romagna (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Genoa Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Genoa. torna Marlon. Out Romagna e Ricci. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 Marlon 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 68 Mehdi BOURABIA 73 Manuel LOCATELLI ATTACCANTI 7 Jeremie BOGA 9 Francesco CAPUTO 18 Giacomo RASPADORI 25 Domenico BERARDI 27 Lukas ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro ilRoberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro il. Oute Ricci. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 25 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 68 Mehdi BOURABIA 73 Manuel LOCATELLI ATTACCANTI 7 Jeremie BOGA 9 Francesco CAPUTO 18 Giacomo RASPADORI 25 Domenico BERARDI 27 Lukas ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - MatteoPedrosi : Prime mosse #Toro: per l'attacco piacciono ???? #Kouamé (c'è anche il Genoa) e ???? #Defrel (richiesta Sassuolo alta).… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Sassuolo, i convocati per la sfida di domani contro il Genoa - charliemchouse : Sassuolo, i convocati per la sfida di domani contro il Genoa - sportface2016 : #SerieA | #SassuoloGenoa, i convocati di Roberto #DeZerbi: rientra #Marlon, out #Ricci e #Romagna -