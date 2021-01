Sandra Milo vs gli haters: “Ricevo proposte indecenti” (Di martedì 5 gennaio 2021) 87 anni di pura sensualità e ironia a cui Sandra Milo è decisa a non rinunciare. L’attrice affermata del panorama cinematografico, icona del mondo dello spettacolo da più di 50 anni apprezzata per il suo talento da registi come Fellini, è decisa a non rinunciare al suo modo di essere e di apparire. Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere il suo nudo in copertina, immagini che la ritraevano coperta solo da un lenzuolo bianco, per alcuni esaltanti e per altri decisamente fuori luogo. Sandra Milo continua a far parlare di sé e questa volta lo fa dal suo account social dove ha attivato una vera e propria campagna contro gli haters che a quanto pare le fanno molte proposte indecenti. Nonostante l’età Sandra è perfettamente a conoscenza delle dinamiche ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) 87 anni di pura sensualità e ironia a cuiè decisa a non rinunciare. L’attrice affermata del panorama cinematografico, icona del mondo dello spettacolo da più di 50 anni apprezzata per il suo talento da registi come Fellini, è decisa a non rinunciare al suo modo di essere e di apparire. Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere il suo nudo in copertina, immagini che la ritraevano coperta solo da un lenzuolo bianco, per alcuni esaltanti e per altri decisamente fuori luogo.continua a far parlare di sé e questa volta lo fa dal suo account social dove ha attivato una vera e propria campagna contro gliche a quanto pare le fanno molte. Nonostante l’etàè perfettamente a conoscenza delle dinamiche ...

QuotidianPost : Sandra Milo vs gli haters: “Ricevo proposte indecenti” - alessandrogn : APRITE LE GABBIE, LA GENTE NON STA BENE TV: SANDRA MILO, 'RICEVO FOTO OSCENE SUI SOCIAL, SONO SBIGOTTITA' = 'Ri… - giadacristina : @provolinob Amo Sandra Milo Ci metterei la firma a invecchiare come lei. Pardon, che dico invecchiare. Lei non invecchia mai?? - Federic01996 : @AgoCannella @napoliforever89 @enrick81 @famigliasimpson @OltreTv @tw_fyvry @Tvottiano @MasterAb88 @CIAfra73… - immcarmen : RT @provolinob: Aiuto ma c’è gente che manda cazzi in DM a Sandra Milo ?????? -