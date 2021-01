Rebus scuola, il ritorno in classe alle superiori slitta all’11 gennaio ma molte regioni sono per un rinvio più lungo (Di martedì 5 gennaio 2021) In Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche la didattica a distanza alle scuole superiori proseguirà fino al 31 gennaio. In Campania si potrebbe tornare in classe il 25 gennaio Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 gennaio 2021) In Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche la didattica a distanzascuoleproseguirà fino al 31. In Campania si potrebbe tornare inil 25

Ultime Notizie dalla rete : Rebus scuola Rebus scuola, il ritorno in classe alle superiori slitta all’11 gennaio ma molte regioni sono per un ... Il Sole 24 ORE Covid in Lombardia, rientro in classe e il rebus contagi. Convocata la task force dei tecnici

Si deciderà probabilmente domani mattina. Un nuovo tavolo tecnico. Con il governatore Attilio Fontana che incontrerà tecnici e scienziati. E (finalmente) si prenderà una decisione sulla riapertura del ...

Governo a pezzi anche sulla scuola. Regioni "arancio": in classe al 50%

Cdm ad alta tensione. Bellanova: "Imbarazzante teatrino". Scontri coi governatori per le riaperture. Atteso il testo definitivo. Il ministero preme per il ritorno in aula pure con Rt sopra 1. Speranza ...

